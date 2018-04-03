В Северной и Южной Осетии начались военные учения

"В ходе учения соединения 58 общевойсковой армии отработают порядок действий при объявлении тревоги, совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения", — отметил Астафьев.

Учения пройдут на общевойсковых полигонах «Тарское» в Северной Осетии и «Дзарцеми» в Южной Осетии.