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В Северной и Южной Осетии начались военные учения
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В Северной и Южной Осетии начались военные учения 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Начались командно-штабные учения соединений, дислоцированных в Республике Южная Осетия и в Республике Северная Осетия, сообщил во вторник глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе учения соединения 58 общевойсковой армии отработают порядок действий при объявлении тревоги, совершат марш в районы формирования колонн и сосредоточения", — отметил Астафьев.
Учения пройдут на общевойсковых полигонах «Тарское» в Северной Осетии и «Дзарцеми» в Южной Осетии.
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