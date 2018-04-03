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ЧФ рассматривает вопрос постоянного присутствия на северо-востоке Черного моря
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ЧФ рассматривает вопрос постоянного присутствия на северо-востоке Черного моря 

BFM.RU 1 час назад
Командование Черноморского флота рассматривает вопрос об обеспечении безопасности судоходства в северо-восточной части Черного моря — в частности, о постоянном присутствии в этом районе сил и средств флота помимо морских пограничников, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
Российское судно «Норд» 26 марта было задержано украинскими пограничниками, которые заявили, что российский экипаж нарушил морскую границу. В настоящий момент МИД РФ требует от украинской стороны вернуть захваченное судно, которое находится в украинском порту Бердянск, и освободить экипаж.
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сказал собеседник агентства.
«Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась. Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна», — подчеркнул собеседник.
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