Ещё
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 «Прометей», впервые показали на видео в выпуске новостей «Вести-Астрахань» на телеканале «Россия — 1».
В сюжете говорится, что испытания комплекса прошли 28 марта на полигоне Ашулук. В учениях также приняли участие самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты зенитных комплексов С-300, С-400 и «Панцирь-С». Они отработали уничтожение наземных и воздушных целей. По словам репортера, «Енисей» распознает баллистические ракеты на высоте до 100 километров, а радиус действия радара достигает 600 километров. Ранее название радара не озвучивалось.
Большинство тактико-технических характеристик С-500, частью которого, предположительно станет «Енисей», засекречены. Ранее сообщалось, что «Прометей» сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.
Ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.
РИА Новости: последние новости
Российские ракетные учения не пугают Минобороны Эстонии Корабль Черноморского флота "Пытливый" взял курс на Севастополь В ЦАМТО назвали заявления о претензиях Азербайджана к оружию из РФ вбросом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе45
Моряки из Крыма отказались от ультиматума украинцев29
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу349
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России527
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»338
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение