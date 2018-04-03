Тагильские ракетчики в рамках учений проводят полную специальную обработку пусковых установок «Ярс»

По легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям.

В ходе командно-штабных учений (КШУ) с Тагильским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела зараженный участок местности. Подразделения РХБЗ провели полную специальную обработку свыше 50 единиц техники, включая пусковые установки.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение диверсионно-разведывательной группой химического оружия.

По легенде учений, диверсанты использовали химические фугасы, снаряжённые отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Условный противник действовал в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

По сценарию КШУ преодолеть зараженный участок местности предстоит и одному из ракетных дивизионов. После вывода техники из зоны радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты проведут полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства, с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Ранее стратегические ракетчики отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения условного противника и выполнили учебно-боевую задачу по проведению условного пуска ракет. Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

В общей сложности в проведении учения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники.