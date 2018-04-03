СМИ: Новейшие системы РЛС «Небо-М» заступили на дежурство в Крыму

Размещённые в Крыму новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» заступили на рабочее дежурство на полуострове. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главное командование Воздушно-космических войск России.

Отмечается, что РЛС были переброшены в Крым ещё в начале нынешнего года, они вошли в состав 31-й дивизии ПВО.

Система «Небо-М» способна обнаруживать широкий спектр сложных целей — от самолётов и вертолётов до крылатых ракет и вычислять их координаты с точностью до сантиметра. Также радар может сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.

Уточняется, что данные РЛС определяют не только координаты воздушного объекта, но и его государственную принадлежность.

Ранее на Крымском полуострове на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».