Законы, вступающие в силу 4 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2018 года № 301 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне, а также изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 — 2022 годах, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Установлены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365, а также изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставляемых заказчикам. Средства предназначены для обеспечения бесперебойной эксплуатации отечественных самолётов «Сухой Суперджет 100» и перспективных МС-21.

На эти цели в федеральном бюджете в 2018 году предусмотрено 1,13 миллиардов рублей, на 2019 и 2020 годы запланировано 1,22 и 2,41 миллиарда соответственно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 года № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта „а“ пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278»

Подписанным постановлением внесены изменения в ряд правовых актов, касающихся вопросов деятельности государственной управляющей компании. В частности, скорректированы инвестиционные декларации расширенного инвестиционного портфеля. Установлена возможность заключения управляющей компанией договоров репо. Определены условия совершения таких операций.