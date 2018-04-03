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Уволенные сотрудники Росгвардии пройдут медосвидетельствование заочно
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Уволенные сотрудники Росгвардии пройдут медосвидетельствование заочно 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России в связи с созданием войск национальной гвардии скорректирован порядок проведения военно-врачебной экспертизы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.
Согласно документу, освидетельствование уволенных сотрудников Росгвардии будет проходить заочно. «Граждане, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, освидетельствуются на момент увольнения заочно (по документам) независимо от причин и времени увольнения», — говорится в постановлении.
Кроме того, закреплено, что обследование и освидетельствование лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, и членов их семей, организуют глава Росгвардии и министр внутренних дел.
Также документом определены особенности предварительного освидетельствования граждан, проходящих военную службу в других войсках и поступающих в военно-учебные заведения.
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