Уволенные сотрудники Росгвардии пройдут медосвидетельствование заочно

России в связи с созданием войск национальной гвардии скорректирован порядок проведения военно-врачебной экспертизы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 3 апреля.

Согласно документу, освидетельствование уволенных сотрудников Росгвардии будет проходить заочно. «Граждане, проходившие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, освидетельствуются на момент увольнения заочно (по документам) независимо от причин и времени увольнения», — говорится в постановлении.

Кроме того, закреплено, что обследование и освидетельствование лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции, и членов их семей, организуют глава Росгвардии и министр внутренних дел.

Также документом определены особенности предварительного освидетельствования граждан, проходящих военную службу в других войсках и поступающих в военно-учебные заведения.