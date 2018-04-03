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«Мста-Б» и «Ураган» накрыли огнем танки «противника»: кадры учений в Адыгее
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«Мста-Б» и «Ураган» накрыли огнем танки «противника»: кадры учений в Адыгее 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение целей прямой наводкой орудий, а 220-мм расчеты РСЗО завершили полное уничтожение живой силы и бронетехники.
На полигоне Майкопский в Адыгее расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Ураган» Южного военного округа остановили наступление танковой группировки «противника» с помощью станции наземной артиллерийской разведки СНАР-10М1 «Пантера».
На скрытые позиции артиллеристов с помощью движущихся полноразмерных мишеней имитировался прорыв танков и бронетранспортеров «противника». Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» отработали уничтожение целей прямой наводкой орудий, а 220-мм расчеты РСЗО завершили полное уничтожение живой силы и бронетехники.
Мишени были поражены на дистанции от трех до пяти километров. Для поражения выдвигавшихся резервов противника на расстоянии более 10 километров уточненные координаты наводчикам выдали разведывательные группы, которые применили комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и расчеты БПЛА.
В стрельбах, прошедших в ночное и дневное время, участвовали более 400 военных.
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