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Более 50 огневых задач выполнили танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК в Адыгее
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Более 50 огневых задач выполнили танкисты и артиллеристы ЮВО в ходе тренировки РОК в Адыгее 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огневое поражение осуществлялось с применением 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО «Ураган».
В Адыгее на полигоне Майкопский прошла тренировка с артиллерийскими подразделениями по применению разведывательно-огневого контура (РОК).
Артиллеристы уничтожали цели по координатам, поступавшим с пункта управления. Огневое поражение осуществлялось с применением 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б» и РСЗО «Ураган». В свою очередь экипажи танков Т-72Б3 уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок.
Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В ходе работы РОК координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».
С применением методики РОК в ходе управления огнем в три раза улучшились временные показатели по выполнению огневых задач.
Всего было выполнено около 50 огневых задач по уничтожению разведанной бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 6 км. После каждого залпа военнослужащие отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции.
В тренировке на полигоне Майкопский принимали участие около 500 военнослужащих разнородовых подразделений, было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.
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