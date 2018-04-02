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Специалисты ГНИИЦ робототехники Минобороны РФ сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения
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Специалисты ГНИИЦ робототехники Минобороны РФ сосредоточили усилия на разработке и создании систем технического зрения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Важной особенностью проведенных экспериментов является применение макета унифицированной платформы системы технического зрения, разработанного в рамках проведенных научных исследований.
Современный уровень развития различных технических устройств, представляемых под названием «роботы» — это дистанционно-управляемые устройства и устройства с минимальной степенью автономности. Для того, чтобы робототехнические комплексы стали реальными помощниками людей и покинули границы лабораторий и специально организованных сред необходимо повышать автономность данных робототехнических комплексов.
На этом пути существует множество проблем. Необходимо определить набор средств для сбора данных, способ обработки данных на борту мобильного средства в режиме реального времени, а также, учитывая экономическую целесообразность, научить технические системы целенаправленно перемещаться в неподготовленной среде.
Свой вклад в решение данных проблем вносят сотрудники Главного научно-исследовательского испытательного центра (ГНИИЦ) робототехники Минобороны РФ и Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук под руководством полковника Сергея Попова и в рамках созданной в 2017 году совместной «виртуальной» лаборатории.
В ходе осуществления деятельности лаборатории в осенний и зимний периоды на базе ФКП «НИИ „Геодезия“ проведены эксперименты по сбору и предварительному анализу зрительных данных различного спектрального диапазона.
Важной особенностью проведенных экспериментов является применение макета унифицированной платформы системы технического зрения, разработанного в рамках проведенных научных исследований совместной „виртуальной“ лаборатории. Используемый подход позволяет одновременно собирать и комплексировать данные монокулярной курсовой видеокамеры, стереосистемы, тепловизионного модуля инфракрасного диапазона, модуля кругового обзора с всенаправленным полем зрением и ряда других средств.
Технические системы сильно уступают человеку в, так называемых, „вычислительных мощностях“, богатстве данных и образов, но обладают рядом преимуществ в способах сбора, оперативности и разнообразии тех данных, которые могут быть получены об окружающем пространстве.
Результаты, полученные при проведении совместных научных исследований, целесообразно использовать при верификации и актуализации электронных карт и моделей окружающей среды (в том числе испытательных полигонов); проведении сравнительных испытаний алгоритмов и систем информационного обеспечения; решении навигационных задач робототехническими комплексами, а, следовательно, повышении степени автономности робототехнических комплексов военного и двойного назначения.
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