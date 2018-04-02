Эксперт прокомментировал испытания новой российской противоракеты

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал испытания новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Как отметил Кошкин, проведённая Минобороны серия успешных испытаний показала всему миру, что перспективные отечественные вооружения находятся в очень высокой степени готовности.

«Напомню, недавно были продемонстрированы результаты проведённых пусков ракет, которые завершившись успешно. В частности, мы говорим об успешном запуске ракеты «Сармат» в 200 тыс. тонн, которая станет основной и заменит ракетный комплекс «Воевода», — рассказал эксперт.

По его словам, испытания противоракеты находятся в том же ряду совместных успехов российской оборонной промышленности и военных, которые продвигают уровень отечественного вооружения на достойные позиции, превосходящие уровень других государств.

Ранее Newinform сообщал, что в в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.