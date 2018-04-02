Ещё
Новейший Boeing 737 MAX 8 совершил первый регулярный рейс в Астану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший Boeing 737 MAX 8 совершил первый регулярный рейс в Астану 

Мир24 39 минут назад
Перелеты для казахстанцев станут быстрее и комфортнее. Самолет последнего поколения Boeing 737MAX-8 уже совершил первый регулярный рейс, передает «МИР 24».
Контракт на покупку шести лайнеров этой серии был подтвержден во время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США. Республика стала лидером в СНГ по эксплуатации новейших типов воздушных судов.
«В парке других государств СНГ на сегодняшний день нет такого самолета. То есть это самое последнее, самое современное поколение», — сказал председатель комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана Талгат Ластаев.
Стоимость лайнера — 115 миллионов долларов. Он вмещает более 180 пассажиров, способен выполнять беспосадочные полеты на расстояние до шести с половиной тысяч километров и при этом развивать скорость 840 километров в час.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Более 20 иностранных самолетов провели разведку у границ России Учения ПРО: Люксембург защитится от российских «Сарматов» арбалетами В Кыргызстане прошли учения сил противовоздушной обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России160
Грузия даже не смотрит в сторону России337
Предложение Трампа Путину и другие события дня57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»69
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение