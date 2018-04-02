Новейший Boeing 737 MAX 8 совершил первый регулярный рейс в Астану

Перелеты для казахстанцев станут быстрее и комфортнее. Самолет последнего поколения Boeing 737MAX-8 уже совершил первый регулярный рейс, передает «МИР 24».

Нурсултана Назарбаева в Контракт на покупку шести лайнеров этой серии был подтвержден во время визита президента Казахстана США . Республика стала лидером в СНГ по эксплуатации новейших типов воздушных судов.

«В парке других государств СНГ на сегодняшний день нет такого самолета. То есть это самое последнее, самое современное поколение», — сказал председатель комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана Талгат Ластаев.

Стоимость лайнера — 115 миллионов долларов. Он вмещает более 180 пассажиров, способен выполнять беспосадочные полеты на расстояние до шести с половиной тысяч километров и при этом развивать скорость 840 километров в час.

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