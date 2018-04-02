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Над графством Дербишир заметили два самолета-призрака
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Над графством Дербишир заметили два самолета-призрака 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Люди, проживающие в графстве Дербишир, которое находится в Англии стали свидетелями странного явления, мистического и пугающего одновременно. Обсуждения двух самолётов, которое они увидели происходит практически во всех местах Дербешира и уже вышло за пределы не только графства, но и всей Англии. Дело в то, что жители стали свидетелями самолётов, которые летели на близком расстоянии от Земли, но без единого звука. Интересно то, что некоторых из местных жителей наблюдали самолёты уже несколько раз. Со слов свидетелей, самолёты имеют военную окраску. Научное сообщество, а также военные никак не комментируют данные события. Количество людей, которые стали свидетелями явления, перевалило уже за 2 десятка и новости распространяются с молниеносной скоростью. Что же это, самолёты-призраки или новые военные разработки?
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