Пропавший в Донбассе украинский военный погиб

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.

«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск (бойцы ВС ЛДНР — ред.) и передали украинским военным», — рассказал он.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.

Ранее стало известно об исчезновении украинского военного во время проверки личного состава. Были объявлены его поиски.