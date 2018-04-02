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Пропавший в Донбассе украинский военный погиб
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Пропавший в Донбассе украинский военный погиб 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь штаба АТО Олег Сушинский.
«29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск (бойцы ВС ЛДНР — ред.) и передали украинским военным», — рассказал он.
По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200» доставили тело к месту погребения.
Ранее стало известно об исчезновении украинского военного во время проверки личного состава. Были объявлены его поиски.
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