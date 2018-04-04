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ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами
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ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 4 апр — РИА Новости. ОАЭ направили жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу опасного сближения катарских истребителей с эмиратскими гражданскими самолетами, сообщает издание The National.
Ранее ОАЭ также направили жалобу по поводу этих инцидентов в ИКАО.
В заявлении ОАЭ в Совбез ООН говорится, что 15 января и 26 марта этого года катарские истребители приблизились на опасное расстояние к пассажирским самолетам, создав риск для жизни пассажиров.
Согласно утверждению ОАЭ, 26 марта два катарских истребителя подошли на расстояние 214 метров к зарегистрированному в ОАЭ аэробусу, совершавшему регулярный рейс в Европу. В это время самолет летел над международными водами в 33 км от побережья Катара.
В январе ОАЭ заявили, что истребители Катара приблизились к двум эмиратским пассажирским самолетам, летевшим в Бахрейн. Тогда Катар отверг эти обвинения.
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