ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами

Ранее ОАЭ также направили жалобу по поводу этих инцидентов в ИКАО.

В заявлении ОАЭ в Совбез ООН говорится, что 15 января и 26 марта этого года катарские истребители приблизились на опасное расстояние к пассажирским самолетам, создав риск для жизни пассажиров.

Согласно утверждению ОАЭ, 26 марта два катарских истребителя подошли на расстояние 214 метров к зарегистрированному в ОАЭ аэробусу, совершавшему регулярный рейс в Европу. В это время самолет летел над международными водами в 33 км от побережья Катара.