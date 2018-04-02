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ОАЭ подали официальную жалобу на Катар в ИКАО
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ОАЭ подали официальную жалобу на Катар в ИКАО 

РИА Новости 1 час назад
ДУБАЙ, 2 апр — РИА Новости. ОАЭ подали официальную жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу инцидентов с катарскими истребителями, сообщает издание Gulf News.
По словам главы главного управления гражданской авиации ОАЭ Саифа Мухаммеда аль-Сувейди, ОАЭ направили «детальную жалобу» в соответствии со статьей 54 Чикагской конвенции.
"Эти агрессивные действия Катара против пассажирских самолетов ОАЭ рассматриваются как преднамеренные нарушения международных пактов и конвенций, регулирующих гражданскую авиацию, и представляют собой угрозу для гражданской авиации. ОАЭ осуждают эти действия", — отметил он.
Как ранее сообщило управление, на прошлой неделе катарские истребители приблизились на опасное расстояние к пассажирским воздушным судам из ОАЭ. До этого похожий инцидент произошел в январе, когда истребители Катара также приблизились к эмиратским самолетам. Катар тогда отверг эти обвинения.
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