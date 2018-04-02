ОАЭ подали официальную жалобу на Катар в ИКАО

ДУБАЙ , 2 апр — РИА Новости ОАЭ подали официальную жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу инцидентов с катарскими истребителями, сообщает издание Gulf News.

По словам главы главного управления гражданской авиации ОАЭ Саифа Мухаммеда аль-Сувейди, ОАЭ направили «детальную жалобу» в соответствии со статьей 54 Чикагской конвенции.

"Эти агрессивные действия Катара против пассажирских самолетов ОАЭ рассматриваются как преднамеренные нарушения международных пактов и конвенций, регулирующих гражданскую авиацию, и представляют собой угрозу для гражданской авиации. ОАЭ осуждают эти действия", — отметил он.