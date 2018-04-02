Космический войска, Росгвардия и казачьи дружины: куда пойдут призывники в РО

Больше половины призывников останется служить в Южном военном округе — сообщает военный комиссар региона Анатолий Трушин.

"Наибольшее количество призывников — более 2 тысяч — будут проходить службу в сухопутных войсках, еще более тысячи будут служить в космических войсках, около 700 человек — в Нацгвардии", — цитирует ИНТЕРФАКС

Отдельно комиссар отметил, что среди призывников есть более 300 казаков, основная часть этих юношей будет проходить службу в Новочеркасске . Также Анатолий Трушин отметил тенденцию к снижению количества уклонистов от военной службы. А семь лет их количество уменьшилось в пять раз. Если в 2014 году их количество составляло почти пять тысяч человек, по данным 2017 года количество уклонистов сократилось до 955 человек.

Прокурорские проверки выявили более 900 нарушений закона в ходе призыва на военную службу в ЮВО. В основном нарушения касались процедуры предоставления отсрочки или освобождения от прохождения службы, комментирует первый заместитель военного прокурора ЮВО Алексей Найда. По факту проверки было возбуждено 26 уголовных дел, а более сотни должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.