Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты «Союз-5» 

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» передала в Роскосмос доработанный предприятием эскизный проект новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации.
"Доработанные материалы поступили в Роскосмос и в ближайшее время будут рассмотрены профильной комиссией", — сказали в государственной корпорации.
Ранее сообщалось, что эскизный проект новой ракеты, который утвердил научно-технический совет РКК «Энергия» в конце прошлого года, был отправлен Роскосмосом обратно на предприятие на доработку.
Также сообщалось, что технический облик ракеты «Союз-5» уже определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей «Федерация». Первый из них запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт — на 2022 год.
Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5», которая заняла бы нишу между ракетами «Союз» и "Зенит", принадлежит РКЦ «Прогресс». Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 т полезной нагрузки).