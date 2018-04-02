Комиссия Роскосмоса рассмотрит доработанный эскизный проект ракеты «Союз-5»

"Доработанные материалы поступили в Роскосмос и в ближайшее время будут рассмотрены профильной комиссией", — сказали в государственной корпорации.

Ранее сообщалось, что эскизный проект новой ракеты, который утвердил научно-технический совет РКК «Энергия» в конце прошлого года, был отправлен Роскосмосом обратно на предприятие на доработку.

Также сообщалось, что технический облик ракеты «Союз-5» уже определен. Новую ракету планируется использовать для запусков пилотируемых кораблей «Федерация». Первый из них запланирован на 2021 год, первый пилотируемый старт — на 2022 год.