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Группу из 35 воздушных судов создали в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами
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Группу из 35 воздушных судов создали в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами 

ТАСС 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Группировка из 35 вертолетов и самолетов создана в Красноярском крае для борьбы с лесными пожарами. Об этом в среду ТАСС сообщила представитель министерства лесного хозяйства края Мария Хлыстунова.
"В крае в текущем пожароопасном сезоне будут задействованы 35 воздушных судов. Это вертолеты Ми-8, R-44, самолеты Ан-2, А-22, Cessna. В каждой группе районов закреплена своя группировка и разработаны маршруты авиапатрулирования", — сказала она.
В северной — самой сложной группе районов, где больше всего труднодоступных площадей, — охранять леса от пожаров будут более 270 лесных огнеборцев. Созданы запасы ГСМ и продовольствия. Все подразделения оснащены средствами связи УКВ— и КВ-диапазонов. Будут задействованы 10 летчиков-наблюдателей и девять воздушных судов.
"Также в этом году серьезно обновится оборудование лесного спецназа в крае, для этого приобретается более 100 единиц специальных систем — это парашюты и спусковые устройства для десантников", — сказала собеседница агентства.
Территория лесного фонда края составляет 158,7 млн га. На долю Красноярского края приходится 34% лесов в Сибири и 14,2% лесов в России.
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