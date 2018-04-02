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«Краснополь» уничтожает «врага»: кадры учений в Ленинградской области
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«Краснополь» уничтожает «врага»: кадры учений в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ленинградской области прошли бригадные тактические учения с боевыми стрельбами реактивных систем залпового огня.
В Ленинградской области прошли учения с применением реактивных систем залпового огня. Маневры проходили на полигоне Лужский.
Цели уничтожали в том числе с применением высокоточных снарядов, которые показали свою эффективность в ходе контртеррористической операции в Сирии.
Согласно легенде учений, после удара реактивных систем залпового огня неприятель продолжил атаковать.
После этого по нему нанесли удар самоходные артиллерийские установки «Мста-2С19» с помощью высокоточных снарядов «Краснополь», управляемых по лазерному лучу.
Огонь корректировался с помощью беспилотников.
Завершить разгром противника нашим мотострелкам помогла армейская авиация — ударные вертолеты Ми-35.
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