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На Черноморском флоте прошел флотский этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы
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На Черноморском флоте прошел флотский этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Победителем конкурса «Армейский запас» стала команда гвардейского ракетного крейсера «Москва», второе место — у кулинаров соединения МТО ЧФ, третье — у соединения береговой обороны ЧФ.
В соединении материально технического обеспечения Черноморского флота прошел флотский этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы Вооружённых сил Российской Федерации «Армейский запас-2018».
Состязания по приготовлению пищи в полевых условиях стали заключительным этапом флотского конкурса, на предыдущих военные повара определяли лучших в знании рецептур и технологии приготовления блюд, руководящих документах, а также в навыках по стрельбе из штатного оружия и в физической подготовке.
За звание лучших военных кулинаров боролись семь команд (по два повара и два хлебопёка в каждой) ЧФ от корабельных соединений, воинских частей морской пехоты, морской авиации, соединений армейского корпуса, подразделений противовоздушной обороны и бригады материально-технического обеспечения
Участники конкурса готовили по одной холодной закуске, одно 1-ое блюдо, одно 2-ое блюдо (мясная порция с гарниром), одно 3-е блюдо (напиток) из набора продовольствия, выдаваемого участникам организаторами конкурса из расчета на 10 порций каждого блюда.
Также хлебопёки каждой команды, выпекали хлеб из расчета не менее 12 буханок хлеба, масса которых по условиям конкурса должна быть не менее 1,1 кг и не более 1,2 кг, замешивать тесто необходимо было по установленной рецептуре.
Судейская коллегия оценивала работу военных поваров на нескольких этапах.
В начале состязания они оценивали первичную обработку продуктов, нарезку и тепловую обработку продуктов, внешний вид, цвету, вкус, запаху и консистенцию. После приготовления оценивались полновесность порции, структура приготовленного блюда, вкус, густота, запах. Хлеб оценивали по внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу, запаху, весу и выходу готового изделия. Также одним из главных критериев оценки работы поварской команды являлось качество блюд, которые должны быть поданы строго по распорядку дня — к обеду личного состава.
В итоге победителем стала команда гвардейского ракетного крейсера «Москва», второе место — у кулинаров соединения МТО ЧФ, третье — у соединения береговой обороны ЧФ.
Теперь флотские кулинары будут формировать сборную команду Черноморского флота для участия в окружном этапе конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы Вооружённых сил Российской Федерации «Армейский запас-2018», который состоится в третьей декаде апреля в одном из соединений Южного Военного округа.
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