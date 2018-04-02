Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО в Алтайском крае отметили 76-ю годовщину со дня образования соединения 

На митинге, который прошел на плацу бригады, выступили представители командования соединения, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
В гвардейской Волгоградско — Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени мотострелковой бригаде прошли праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине со дня образования соединения.
На митинге, который прошел на плацу бригады, выступили представители командования соединения, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
Военнослужащие разведывательного батальона представили показательную программу с элементами рукопашного боя, ученики местной школы дали праздничный концерт.
Командованием соединения была организована выставка вооружения и военной техники.