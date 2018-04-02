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Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО в Алтайском крае отметили 76-ю годовщину со дня образования соединения
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Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня

Военнослужащие мотострелковой бригады ЦВО в Алтайском крае отметили 76-ю годовщину со дня образования соединения 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На митинге, который прошел на плацу бригады, выступили представители командования соединения, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
В гвардейской Волгоградско — Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени мотострелковой бригаде прошли праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине со дня образования соединения.
На митинге, который прошел на плацу бригады, выступили представители командования соединения, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
Военнослужащие разведывательного батальона представили показательную программу с элементами рукопашного боя, ученики местной школы дали праздничный концерт.
Командованием соединения была организована выставка вооружения и военной техники.
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