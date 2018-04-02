Ещё
В Самаре пройдет командно-штабное учение по пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре пройдет командно-штабное учение по пожарной безопасности 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре с 3 по 4 апреля под руководством регионального ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Самарской области», сообщает администрация областного центра.
В ходе командно-штабного учения планируется отработать вопросы организации управления и связи при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; планирования применения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
АиФ-Самара: последние новости
В п.Рощинский прошли учебно-методические сборы глав призывных комиссий Замминистра обороны проинспектировал воинские части ЦВО в Самарской области В Тольятти назначен новый прокурор Автозаводского района
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву заподозрили в «захвате» линий связи548
В Сочи горит пятиэтажный дом128
Предложение Трампа Путину, новая противоракета РФ и другие события дня14
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки266
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение