В Самаре пройдет командно-штабное учение по пожарной безопасности

Самаре с 3 по 4 апреля под руководством регионального ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при крупном лесном пожаре на территории Самарской области », сообщает администрация областного центра.

В ходе командно-штабного учения планируется отработать вопросы организации управления и связи при выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; планирования применения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.