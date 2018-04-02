Ещё
В России успешно испытали новейший двигатель для подлодок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России успешно испытали новейший двигатель для подлодок 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
КБ «Малахит» испытало образец воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных лодок, сообщили в конструкторском бюро.
«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан», — передает ТАСС сообщение «Малахита».
Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.
В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Запрет военным на смартфоны оказался связан с атакой БПЛА на Хмеймим Мэй выделила 850 млн долларов на новое поколение ядерных подлодок «Невероятные масштабы» учений китайского флота поразили экспертов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США174
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В Сочи горит пятиэтажный дом46
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки222
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию61
Видео
00:31
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение