В России успешно испытали новейший двигатель для подлодок

КБ «Малахит» испытало образец воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных лодок, сообщили в конструкторском бюро.

«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан», — передает ТАСС сообщение «Малахита».

Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный образец ВНЭУ.

В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель. Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «Санкт-Петербург».