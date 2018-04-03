Владивостокский филиал ФГАУ «Оборонлес» принял участие в комплексных учениях по тактике тушения природных пожаров

Учения прошли в два этапа: смотр техники и образцов пожаротушения и непосредственно ликвидация лесного и природного пожаров.

Департамент лесного хозяйства Приморского края в Заводском участковом лесничестве на территории городского округа Артем провел комплексные краевые учения по отработке тактики и техники тушения лесных и природных пожаров. Слаженность действий отрабатывали специалисты «Приморской авиабазы», Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сотрудники Владивостокского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России

Учения прошли в два этапа: смотр техники и образцов пожаротушения и непосредственно ликвидация лесного и природного пожаров. По замыслу учений, природный пожар угрожал поселку Заводскому. Почти одновременно с этим на противоположной стороне полигона возник лесной пожар. Первыми к ликвидации возгораний приступили силы приморской авиабазы. Затем бульдозер лесных пожарных отсек огонь от остального лесного массива, в то время как трактор со специальным противопожарным плугом и водяной пушкой «спасал» наблюдательный пункт. Через полчаса в центре полигона начался еще один условный пожар. К тушению приступили силы МЧС России. Они отсекли центральную площадку от пала с помощью пролива очага возгорания.

Понаблюдать за процессом тушения приехали журналисты, представители администрации города Артем, арендаторов земельных участков и воспитанники артемовской школы-интерната для детей-сирот — учащиеся 3-9-х классов, которые состоят в школьном лесничестве.

Воспитанникам школьного лесничества продемонстрировали лесопожарную технику, инструменты пожаротушения и показали, как они работают. На втором этапе учений юные лесники работали в качестве агитбригады — распространяя среди приглашенных на учения гостей и представителей СМИ листовки о правилах пожарной безопасности в лесу.