Челябинский филиал ФГАУ «Оборонлес» принял участие в пожарно-тактических учениях по тушению природных пожаров

Нарабатываемый в ходе подобных учений опыт взаимодействия позволит на более высоком уровне обеспечивать защиту лесов, населенных пунктов и объектов военной инфраструктуры

В конце марта 2018 года в рамках подготовки к пожароопасному сезону сотрудники Челябинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приняли участие в совместных пожарно-тактических учениях с воинскими частями Центрального военного округа и спасательными пожарными формированиями МЧС России по Челябинской области

Несмотря на наличие снежного покрова, тренировки боевой готовности пожарных и спасательных формирований необходимо проводить для отработки взаимодействия по локализации условного пожара. Во время учебной тревоги лесные военные пожарные отрабатывают навык взаимодействия, проверяют исправность технических средств оповещения о пожаре, наружных источников водоснабжения, оборудования, пожарного инструмента и техники.