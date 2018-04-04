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Челябинский филиал ФГАУ «Оборонлес» принял участие в пожарно-тактических учениях по тушению природных пожаров
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Челябинский филиал ФГАУ «Оборонлес» принял участие в пожарно-тактических учениях по тушению природных пожаров 

ТК «Звезда» 18 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Нарабатываемый в ходе подобных учений опыт взаимодействия позволит на более высоком уровне обеспечивать защиту лесов, населенных пунктов и объектов военной инфраструктуры
В конце марта 2018 года в рамках подготовки к пожароопасному сезону сотрудники Челябинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России приняли участие в совместных пожарно-тактических учениях с воинскими частями Центрального военного округа и спасательными пожарными формированиями МЧС России по Челябинской области.
Несмотря на наличие снежного покрова, тренировки боевой готовности пожарных и спасательных формирований необходимо проводить для отработки взаимодействия по локализации условного пожара. Во время учебной тревоги лесные военные пожарные отрабатывают навык взаимодействия, проверяют исправность технических средств оповещения о пожаре, наружных источников водоснабжения, оборудования, пожарного инструмента и техники.
«Сотрудники пожарно-химической станции Челябинского филиала «Оборонлес» показали хорошую слаженность совместных действий с коллегами-пожарными воинских частей и министерства по чрезвычайным ситуациям. Нарабатываемый в ходе подобных учений опыт взаимодействия позволит на более высоком уровне обеспечивать защиту лесов, населенных пунктов и объектов военной инфраструктуры», — отметил директор Челябинского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Сергей Рожков.
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