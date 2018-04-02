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Авиакомпания «Алроса» заменит устаревшие Ту-134Б и Ту-154М самолетами Boeing 737-700
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Авиакомпания «Алроса» заменит устаревшие Ту-134Б и Ту-154М самолетами Boeing 737-700 

Rambler News Service 58 минут назад
Авиакомпания «Алроса» пополнила свой авиапарк самолетом Boeing 737-700. Еще один Boeing 737-700, как ожидается, поступит в распоряжение авиаперевозчика до конца апреля, сообщили в «Алросе».
«Это позволит приступить к поэтапному выводу из эксплуатации физически устаревших воздушных судов», — отметили в компании. Речь идет о замене устаревших воздушных судов Ту-134Б и Ту-154М.
Boeing 737-700 2009 года выпуска поступил в распоряжение авиакомпании «Алроса» по договору лизинга. Лайнер рассчитан на 136 пассажиромест. Максимальная дальность полета − до 6 000 км, максимальная высота − 12 000 метров, скорость − 850-880 км/час. Перед началом полетов он прошел полный технический осмотр в Европе, отметили в компании.
«Первый полет на данном воздушном судне авиакомпания «Алроса» совершила в конце марта по маршруту Москва — Сочи и обратно, перевезено почти 200 пассажиров, − отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Гулов. — Самолет будет выполнять регулярные и заказные рейсы авиакомпании «Алроса»».
Авиакомпания «Алроса» — российская авиакомпания, осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово. В настоящее время авиакомпания «Алроса» эксплуатирует 42 воздушных судна 12 типов, в том числе три пассажирских Boeing-737-800.
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