Авиакомпания «Алроса» заменит устаревшие Ту-134Б и Ту-154М самолетами Boeing 737-700

Авиакомпания «Алроса» пополнила свой авиапарк самолетом Boeing 737-700. Еще один Boeing 737-700, как ожидается, поступит в распоряжение авиаперевозчика до конца апреля, сообщили в «Алросе».

«Это позволит приступить к поэтапному выводу из эксплуатации физически устаревших воздушных судов», — отметили в компании. Речь идет о замене устаревших воздушных судов Ту-134Б и Ту-154М.

Boeing 737-700 2009 года выпуска поступил в распоряжение авиакомпании «Алроса» по договору лизинга. Лайнер рассчитан на 136 пассажиромест. Максимальная дальность полета − до 6 000 км, максимальная высота − 12 000 метров, скорость − 850-880 км/час. Перед началом полетов он прошел полный технический осмотр в Европе, отметили в компании.

«Первый полет на данном воздушном судне авиакомпания «Алроса» совершила в конце марта по маршруту Москва Сочи и обратно, перевезено почти 200 пассажиров, − отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Гулов. — Самолет будет выполнять регулярные и заказные рейсы авиакомпании «Алроса»».