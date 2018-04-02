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Разработчик: радиоэлектронное вооружение головного «Ясеня» было полностью обновлено
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Разработчик: радиоэлектронное вооружение головного «Ясеня» было полностью обновлено 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта «Ясень» проекта 885 за период строительства обновила все свое радиоэлектронное вооружение. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро «Малахит», спроектировавшем корабли этого проекта.
"Головной корабль проекта 885 "Северодвинск" вошел в состав Военно-морского флота 17 июня 2014 года. За период строительства головного корабля был изменен весь состав средств радиоэлектронного вооружения. «Ясень» универсален как носитель ракетного и торпедного оружия. За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка осуществляет не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание", — отметили в «Малахите».
Следующие шесть кораблей серии строятся по модернизированному проекту 885М (тип «Ясень-М») и находятся сейчас на разных стадиях строительства. Также «ведется работа над созданием многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения», отметили в «Малахите».
"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. Они оснащены крылатыми ракетами типа «Оникс» и «Калибр». Отличительной особенностью этих лодок является отсутствие торпедных аппаратов в носовом отсеке — там установлен гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющий обнаруживать неприятеля на гораздо большем расстоянии. Кроме того, «Ясени» обладают полуторакорпусной конструкцией — их легкий корпус есть только в носовой части и на надстройке в районе ракетных шахт.
Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» создано 31 марта 1948 года. За 70 лет работы конструкторское бюро выполнило более 50 проектов, по котором построено более 300 подводных лодок, в том числе 100 — с атомной энергетической установкой. «Малахит» спроектировал первый отечественный подводный ракетоносец, первую атомную подводную лодку «К-3» «Ленинский комсомол» (проект 627), первую в мире подводную лодку с жидким металлическим теплоносителем (проект 645) и первую в мире титановую скоростную АПЛ.
В боевой состав современного российского флота входят многоцелевые АПЛ 971 проекта разработки этого бюро. Также «Малахит» является головным предприятием по проектированию глубоководных обитаемых технических средств для освоения Мирового океана.
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