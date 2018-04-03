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Радиоэлектронное вооружение головной АПЛ «Ясень» полностью обновили
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Радиоэлектронное вооружение головной АПЛ «Ясень» полностью обновили 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Радиоэлектронное вооружение на головной атомной подлодке проекта 855 ("Ясень") было полностью обновлено за время строительства. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро «Малахит», разработавшем субмарины данного типа.
Там также отметили, что «Ясень» универсален как носитель ракетного и торпедного оружия.
— За счет ракетного оснащения, скрытности и скорости хода впервые в истории ВМФ эта многоцелевая лодка осуществляет не только противокорабельное действие, но и стратегическое неядерное сдерживание, — рассказали в «Малахите».
Головной корабль проекта 885 «Северодвинск» строился с 1993 года, из-за нехватки финансирования работы прекращались на несколько лет, позже пришлось переделывать и сам проект, доработка была связана и с оснащением подлодки новыми ракетными комплексами «Оникс» и «Калибр». В результате в состав ВМФ «Северодвинск» вошел 17 июня 2014 года. Сейчас на разных стадиях готовности находятся еще шесть подлодок данного класса, они строятся по уже модернизированному проекту «Ясень-М».
Как уже писала «РГ», особенностью данных субмарин является мощный узел связи и комплекс радиоэлектронной борьбы. Также создатели отказались от традиционного двухкорпусного исполнения (прочный внутренний корпус и легкий — внешний). Здесь применен полуторный корпус, когда легкий корпус облегает только носовую часть корабля.
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