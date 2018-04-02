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В ЗВО начался перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации
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В ЗВО начался перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения ЗВО проведет проверку ряда соединений и воинских частей на готовность к эксплуатации техники летом.
В Западном военном округе (ЗВО) начался перевод вооружения и военной техники на летний период эксплуатации. Во всех воинских частях и соединениях созданы специализированные посты технического обслуживания и назначены комиссии по контролю особенностей перевода.
В соответствии с единым планом будут проводиться все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники, а также специального транспорта. Организованы занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в летних условиях, в т.ч. при аномально высоких температурах.
Причем по каждой военно-транспортной единице будет проведено около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.
По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения ЗВО проведет проверку ряда соединений и воинских частей на готовность к эксплуатации техники в летний период.
Всего будет обслужено более 50 тысяч единиц ВВТ и специального транспорта.
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