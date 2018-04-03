Российские и абхазские военнослужащие на полигоне Цабал приступили к совместным тактическим учениям

Совместные учения вооруженных сил двух стран проводятся в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан в 2014 году.

Подразделения 49-й общевойсковой армии, дислоцированной в Абхазии , были подняты по тревоге в рамках начала совместных учений с Вооруженными силами Абхазии.

По сигналу на приведение войск в боевую готовность тактические группы российской и абхазской военной базы получили задачу от совместного оперативного штаба на совершение маршей в районы общевойсковых полигонов.

Затем на горном полигоне Цабал пройдет тактическое учение с боевой стрельбой, в котором примут участие подразделения вооруженных сил России и Абхазии.

Кроме того, в ходе учений будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и вооружением Абхазии и России.

От российской стороны к мероприятию привлечены подразделения 49-й общевойсковой армии, задействованы вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ), в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг». Всего привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Совместные учения российских и абхазских вооруженных сил проводятся в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан в 2014 году.