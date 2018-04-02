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Латвия вооружается беспилотниками против России
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Латвия вооружается беспилотниками против России 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) получат беспилотники, сообщило Министерство обороны балтийской республики.
Ведомство не назвало ни числа дронов для своей армии, ни их модели, но пояснило, что уже начало их приобретение в соответствии с концепцией развития Национальных вооружённых сил, утверждённой в 2016 году.
По сведениям, распространённым Министерством обороны Латвии, беспилотники впервые будут использованы Латвией во время учений «Намейс-2018», запланированных на 20 августа-2 сентября. В них примут участие не только НВС, но и союзники по НАТО, добровольцы-ополченцы, МВД; призовут и военнослужащих запаса.
Наблюдатели связывают эти учения с предстоящими манёврами НАТО «Соединение трезубца» (Trident Juncture), намеченными на октябрь. В них будут участвовать 45 тысяч военнослужащих из разных стран НАТО. Эти учения считаются крупнейшими в истории альянса.
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