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В Музее Победы отпраздновали 40-летие поднятия флага на крейсере «Минск»
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В Музее Победы отпраздновали 40-летие поднятия флага на крейсере «Минск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В церемонии приняли участие более 120 военнослужащих, проходивших службу на крейсере.
Торжественная церемония, посвященная 40-летию со дня поднятия флага Военно-Морского Флота СССР на тяжелом авианесущем крейсере «Минск», прошла перед Музеем Победы.
Знаменная группа Минобороны Российской Федерации пронесла знамя корабля вдоль торжественного построения ветеранов флота. В церемонии приняли участие более 120 военнослужащих, проходивших службу на крейсере.
После торжественной церемонии ветераны «Минска» возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в Зале Памяти и посмотрели инсталляцию в Зале Славы. Во время посещения Музея Победы особое внимание военнослужащие уделили выставке «Легендарный флотоводец», посвященной адмиралу Горшкову. Здесь в числе других экспонатов представлен макет корабля, на котором они проходили службу.
Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» был разработан Невским военно-конструкторским бюро. Его построили в 1975-1978 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Флаг ВМФ СССР на «Минске» подняли 18 февраля 1978 года.
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