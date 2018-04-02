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Испугавшись российской ракеты «Сармат», США показали самолет «судного дня»
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Испугавшись российской ракеты «Сармат», США показали самолет «судного дня» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава Стратегического командования ВС США, генерал Джон Хайтен беспокоится, что в случае удара со стороны России, американцы будут уничтожены как нация.
На телеканале CNN показали самолет «судного дня», который должен будет спасти высокопоставленных американских военных, в случае, если Россия решит использовать против США «Сатану-2», именно так на западе называют новейшую баллистическую ракету «Сармат», или «КНДР нанесет удар».
Как рассказал глава Стратегического командования ВС США Джон Хайтен, который уполномочен нанести ответный удар в случает ядерной атаки на Соединенные Штаты, у него есть несколько минут, чтобы успеть добраться из командного пункта на авиабазе Оффут в Небраске до специального самолета, который должен влететь и удалиться на достаточное расстояние.
Воздушный командный пункт Boeing E-4 может поддерживать связь с ВМФ США, запускать межконтинентальные ракеты, и определять, куда будут «двигаться ядерные осадки».
«Это гарантирует наше выживание как нации», — заявил генерал.
Американцы боятся, что после «российского удара», все люди в центрах управления на земле будут мертвы, поэтому им нужно безопасное место.
«Уникальная способность самолета вести ядерную войну с тысяч футов над землей дает мощное послание враждебным народам», — заявляют журналисты CNN.
Военные же подчеркивают, что именно летающий командный пункт показывает сдерживающий потенциал США, однако почему-то забывают о наличии у России «самолетов судного дня второго поколения» Ил-80М.
Между тем, баллистическую ракету «Сармат» планируют поставить на вооружение уже в 2021 году. Как рассказали в РВСН, к концу 2020 года планируется завершить летные испытания ракеты, после чего изделие будет принято на вооружение.
Недавно были обнародованы первые кадры, снятые изнутри секретной подземной базы США, созданной на случай ядерной войны.
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