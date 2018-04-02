Запрет военным на смартфоны оказался связан с атакой БПЛА на Хмеймим

После того, как зимой российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась атаке боевиков с помощью беспилотников, военным, участвующим в сирийской операции, запретили использование смартфонов с камерами и GPS, сообщают западные СМИ.

Отмечается, что всему российскому персоналу в Сирии приказали использовать только старые сотовые телефоны без камер и GPS, кроме того, к 1 июля все российские базы начнут глушить сигналы мобильных телефонов, способных работать на скорости 2G и 3G. На Хмеймиме глушить такие сигналы должны были начать уже к 30 марта, сообщает Strategy Page.

Утверждается, что все эти меры приняты после того, как на Хмеймим были совершены несколько атак с использованием беспилотников, которые стали возможными благодаря использованию возможностей современных сотовых телефонов.

Кроме того, эти меры делают намного более сложным размещение какой-либо информации с военных баз в интернете российским персоналом. Утечка данных будет возможна только из-за пилотов гражданских самолетов, которым использование смартфонов не могут запретить. Утверждается, что утечка информации из российской армии из-за сотовых телефонов уже давно является проблемой для Минобороны

Напомним, в феврале стало известно, что в ряде подразделений и учреждений, которые имеют отношение к операции в Сирии, действует запрет на использование смартфонов. Также сообщалось, что Минобороны может запретить использование смартфонов российскими военными уже с 1 марта 2018 года.

Напомним, в январе террористы с использованием беспилотников атаковали базу Хмеймим. В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов.