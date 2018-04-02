Свыше 10 тыс. военных примут участие в тренировке парада Победы на полигоне «Алабино» 

Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны к участию в военном параде на Красной площади 9 мая пройдет на полигоне «Алабино» в Подмосковье 4 апреля, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
«В тренировке примут участие более 10 тысяч военнослужащих и механизированная колонна в составе более 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили «Тигр», бронетранспортеры «Бумеранг», боевые машины пехоты «Курганец-25», 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «ТорМ2ДТ» и многие другие», — говорится в сообщении.
Военнослужащие, участвующие в параде Победы на Красной площади прошли специальное компьютерное тестирование и собеседование с психологами.
Москва готовится отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественным парадом военной техники и традиционным шествием «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года.