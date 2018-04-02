Ушаков назвал основные темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана 

В ходе российско-турецких переговоров в рамках визита Президента России Владимира Путина в Анкару будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества и поставки зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству, а также здесь известная тема — это поставки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», некоторые другие вопросы, касающиеся обмена по ВТС», —цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Кроме того, Ушаков отметил, что лидеры стран с большой долей вероятности обменяются мнениями по поводу поставок томатов в Россию.
Другой важной темой переговоров может стать вопрос продвижения конституционной реформы в Сирии.