Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции

«Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить», — передает его слова РИА «Новости»

В середине марта Лавров говорил, что Россия позитивно отреагировала на просьбу Турции о сокращении сроков поставки С-400.

Первая поставка ЗРК из России, как сообщалось ранее, осуществится в 2019 году.