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Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции
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Россия согласилась ускорить поставку С-400 Турции 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Россия предпримет усилия для удовлетворения просьбы Турции ускорить поставку комплексов С-400, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить», — передает его слова РИА «Новости».
В середине марта Лавров говорил, что Россия позитивно отреагировала на просьбу Турции о сокращении сроков поставки С-400.
Первая поставка ЗРК из России, как сообщалось ранее, осуществится в 2019 году.
Отметим, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не будет отказываться от закупки у России С-400 даже под угрозой возможных санкций со стороны США.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО.
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