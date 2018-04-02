В Вооружённых силах Германии вводят форму для беременных 

Немецкая армия начинает серийное производство формы для беременных. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Минобороны Германии. Как отмечается, на данном этапе проводятся испытания в тестовых группах, прототипы могут быть изменены.
По данным представителя ведомства, стоимость разработки обойдётся в €650 тыс.
Уточняется, что беременными являются около 2% от 20 тыс. женщин, работающих в Вооружённых силах ФРГ. Раньше женщинам на больших сроках беременности разрешалось носить гражданскую форму.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в Вооружённых силах страны.