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Россия постарается сократить сроки поставки С-400 Анкаре, заявил Ушаков
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Россия постарается сократить сроки поставки С-400 Анкаре, заявил Ушаков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия предпримет усилия, чтобы удовлетворить просьбу Турции о сокращении сроков поставки комплексов С-400, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это вопрос, как вы знаете, турецкой стороной поднимался. И (глава МИД РФ Сергей) Лавров на него уже отвечал. И, насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", — сообщил Ушаков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о возможности сокращения сроков поставки С-400 в Турцию.
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