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В Чечне и Ингушетии ликвидируют последствия войны
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В Чечне и Ингушетии ликвидируют последствия войны 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Специалисты-взрывотехники прибыли в Чечню и Ингушетию, чтобы разминировать экономически важные объекты и земли для сельского хозяйства, сообщает ТАСС со ссылкой на Вадима Астафьева, руководителя пресс-службы южного военного округа.
Для выполнения задания Южный военный округ прислал более 400 сапёров, 40 единиц военной техники и 10 служебных собак. Работы идут в семи районах Чеченской Республики и в Джейрахском районе Республики Ингушетия. За год специалисты планируют очистить от взрывчатки примерно 1,5 тысячи гектаров земель в СКФО.
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