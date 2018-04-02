В Чечне и Ингушетии ликвидируют последствия войны

Для выполнения задания Южный военный округ прислал более 400 сапёров, 40 единиц военной техники и 10 служебных собак. Работы идут в семи районах Чеченской Республики и в Джейрахском районе Республики Ингушетия. За год специалисты планируют очистить от взрывчатки примерно 1,5 тысячи гектаров земель в СКФО.