Петербургские судостроительные компании освоят гражданский рынок 

Правительство Санкт-Петербурга поможет судостроительным предприятиям города, работающим в основном на оборонный заказ, освоить производство гражданских кораблей, сообщает «Петербургский дневник».
Вице-губернатор Сергей Мовчан сообщил, что гособоронзаказы вскоре могут значительно снизиться и доля гражданской продукции на судостроительных предприятиях города должна увеличиться.
Так, предприятие «Адмиралтейские верфи» заключило договоры на строительство шести траулеров и будет повышать долю гражданской продукции.
В «Северной верфи» также заявили, что готовы повышать процент гражданских судов.