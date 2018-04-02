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Петербургские судостроительные компании освоят гражданский рынок
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Петербургские судостроительные компании освоят гражданский рынок 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Правительство Санкт-Петербурга поможет судостроительным предприятиям города, работающим в основном на оборонный заказ, освоить производство гражданских кораблей, сообщает «Петербургский дневник».
Вице-губернатор Сергей Мовчан сообщил, что гособоронзаказы вскоре могут значительно снизиться и доля гражданской продукции на судостроительных предприятиях города должна увеличиться.
Так, предприятие «Адмиралтейские верфи» заключило договоры на строительство шести траулеров и будет повышать долю гражданской продукции.
В «Северной верфи» также заявили, что готовы повышать процент гражданских судов.
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