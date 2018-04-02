Петербургские судостроительные компании освоят гражданский рынок 

АиФ Санкт-Петербург: последние новости

В Ленобласти прошли учения расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2»

В Госдепе озвучили последствия закрытия консульства в Санкт-Петербурге

Для расследования дела в Кемерово пригласили экспертов из Санкт-Петербурга