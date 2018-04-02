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В Минобороны Украины назвали число погибших на Донбассе из-за взрывоопасных предметов
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В Минобороны Украины назвали число погибших на Донбассе из-за взрывоопасных предметов 

RT на русском 1 час назад
С начала вооружённого конфликта в Донбассе из-за подрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 человек, заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины полковник Максим Комисаров. Как передаёт «112 Украина», он также отметил, что 242 погибших — дети.
Ранее в Верховной раде заявили, что в ходе боевых действий в Донбассе за четыре года погибли более 2 тыс. украинских военных. Там также отметили, что общее число жертв в результате боевых действий на востоке Украины превышает отметку в 10 тыс.
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