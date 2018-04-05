В Новой Москве более 200 спасателей примут участие в учениях по борьбе с паводком

Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.

«В учениях будут участвовать более 200 человек, 68 единиц техники, два вертолёта Московского авиацентра, два вертолёта поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотник, два катера и два судна на воздушной подушке», — уточнил собеседник агентства.

По его словам мероприятия будут проводиться с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья.