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В Новой Москве более 200 спасателей примут участие в учениях по борьбе с паводком
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В Новой Москве более 200 спасателей примут участие в учениях по борьбе с паводком 

RT на русском 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель ведомства.
«В учениях будут участвовать более 200 человек, 68 единиц техники, два вертолёта Московского авиацентра, два вертолёта поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотник, два катера и два судна на воздушной подушке», — уточнил собеседник агентства.
По его словам мероприятия будут проводиться с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья.
Ранее газета «Известия» передавала, что около пяти тысяч домов могут попасть в зону подтопления в Подмосковье.
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