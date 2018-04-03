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Более 200 спасателей проведут учения по борьбе с паводком в Москве
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Более 200 спасателей проведут учения по борьбе с паводком в Москве 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 200 спасателей примут участие в масштабных тактико-специальных учениях по отработке действий в период паводка на территории Москвы, учения пройдут под руководством заместителя мэра Петра Бирюкова, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.
Он отметил, что учения проводятся в целях отработки действий органов управления и сил Московской городской системы (МГСЧС) по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций, экологических и природных катастроф во время весеннего половодья.
По замыслу учений, которые пройдут вблизи деревни Рыжово в новой Москве, подтопление территории произошло из-за перелива воды на плотине на реке Поляница. В зону условного подтопления попали более 100 приусадебных участков, оттуда предусмотрена эвакуация людей.
"В учениях будут участвовать более 200 человек, 68 единиц техники, два вертолета Московского авиацентра, два вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотник, два катера и два судна на воздушной подушке", — сказал собеседник агентства.
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