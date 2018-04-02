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Беларусь получит от России батарею «Тор-М2» и самолеты Як-130
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Беларусь получит от России батарею «Тор-М2» и самолеты Як-130 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках военно-технического сотрудничества Беларусь получит из России батарею ЗРК «Тор-М2» и четыре учебно-боевых самолета Як-130. Поставки будут реализованы до конца 2018 года.
"Мы заключили контракты на закупку пятой батареи «Тор-М2», это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", — цитируют РИА Новости министра обороны Белоруссии Андрея Равкова.
Отметим, что ранее американский журнал The National Interest назвал учебно-боевой многоцелевой истребитель Як-130 — «маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО». Дело в том, что самолет ОКБ имени Яковлева может нести около трех тонн оружия: ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения и неуправляемые ракеты. Кроме того, на Як-130 предусмотрена возможность закрепления под фюзеляжем 23-миллиметровой пушки.
При этом полностью вооруженный и заправленный российский истребитель весит 10 300 килограммов, что вполовину меньше взлетной массы американского истребителя F-16.
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