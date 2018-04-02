Беларусь получит от России батарею «Тор-М2» и самолеты Як-130

В рамках военно-технического сотрудничества Беларусь получит из России батарею ЗРК «Тор-М2» и четыре учебно-боевых самолета Як-130. Поставки будут реализованы до конца 2018 года.

"Мы заключили контракты на закупку пятой батареи «Тор-М2», это зенитно-ракетный комплекс, и на закупку четырех Як-130. Авансовые проплаты уже произвели и ожидаем, что до конца года поставка этих вооружений уже будет завершена", — цитируют РИА Новости министра обороны Белоруссии Андрея Равкова

Отметим, что ранее американский журнал The National Interest назвал учебно-боевой многоцелевой истребитель Як-130 — «маленьким ужасом, которого стоит бояться НАТО ». Дело в том, что самолет ОКБ имени Яковлева может нести около трех тонн оружия: ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», высокоточные управляемые авиабомбы, бомбы свободного падения и неуправляемые ракеты. Кроме того, на Як-130 предусмотрена возможность закрепления под фюзеляжем 23-миллиметровой пушки.

При этом полностью вооруженный и заправленный российский истребитель весит 10 300 килограммов, что вполовину меньше взлетной массы американского истребителя F-16.