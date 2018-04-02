Индия рассмотрит возможность покупки российских истребителей МиГ-29

Индия рассматривает возможность покупки у Российской Федерации партии истребителей МиГ-29. Об этом сообщает издание New Delhi. Речь идет о 21 самолете.

Предложение Индии сделала российская сторона накануне официального визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву . Она собирается участвовать в VII Московской конференции по безопасности.

По данным военных экспертов, Военно-воздушным силам Индии необходимо иметь 40 строевых истребительных эскадрилий. Их же в настоящее время 32: двенадцать — Су-30МКИ, одиннадцать — МиГ-21, шесть — Jaguar, по три — МиГ-29 и Mirage 2000, две — МиГ-27. Предполагается, что к концу 2022 года из одиннадцати эскадрилий МиГ-21 останется лишь одна. Поэтому и возникла потребность в новых истребителях.

Скорее всего, об этом и пойдет речь на переговорах министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман с министром обороны России Сергеем Шойгу