Россия поставит Белоруссии учебно-боевые самолеты и зенитные ракетные комплексы

Известно, что Россия поставила соседнему государству четыре батареи «Торов». Кроме того, заключила контракт на 12 многоцелевых истребителей Су-30СМ. Его стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Однако заказчик получит новые боевые самолеты не раньше, чем через год. Так как существую некие трудности, пояснил Равков.

ЗРК ближнего радиуса действия «Тор-М2» — это одна из немногих систем в мире, которая может запускать ракеты на ходу. Причем на скорости до 45 километров в час. Таким образом комплекс ПВО способен постоянно защищать войска.

Боекомплект «Тор-М2» — 16 управляемых ракет. Самолет или вертолет ЗРК заметит на расстоянии более 30 километров, а перехватит на дальности до 15 километров. Причем обнаружение цели, ее захват и пуск ракеты занимают каких-то 5-10 секунд. Одновременно комплекс может обстреливать до четырех летательных аппаратов.