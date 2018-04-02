Иностранцам могут разрешить участвовать в испытаниях новых российских самолётов 

Минпромторг разработал проект федерального закона, предлагающий разрешить включать иностранцев в состав экипажа экспериментального воздушного судна. Это, в частности, может поспособствовать продвижению МС-21 на мировые рынки. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Авторы инициативы указывают, что законопроект разработан в целях совершенствования воздушного законодательства РФ, повышения конкурентоспособности отечественных авиастроительных предприятий при поставке российских самолётов на внешние рынки.
«Принятие законопроекта создаст благоприятные предпосылки для успешной деятельности российских авиастроительных организаций на мировом рынке», — говорится в уведомлении о начале разработки документа.
Отмечается, что при реализации российскими авиапроизводителями совместных с иностранными предприятиями проектов по созданию воздушных судов требуется включать иностранных лётчиков-испытателей в состав экипажа экспериментального самолёта.
Кроме того, для поставки зарубежным заказчикам гражданских самолётов, создаваемых российскими разработчиками, требуется их сертификация по европейским (EASA) и американским (FAA) нормам с нахождением на борту экспериментального воздушного судна представителей иностранного сертифицирующего органа.
Авторы документа отмечают, что в 2018-2019 годах планируется провести сертификационные работы по самолёту МС-21, в том числе по европейским нормам EASA.
«Продвижению продукта на международные рынки во многом способствует демонстрация технических возможностей воздушного судна непосредственно в полёте с участием представителей иностранного заказчика или потенциального покупателя», — указывается в уведомлении.
В Минпромторге подчёркивают, что выполнение демонстрационного полёта с представителями иностранного заказчика является общемировой практикой и неотъемлемой частью процесса технической приёмки такого судна. Как правило, требование об участии в демонстрационном полёте устанавливается в договорах поставки самолёта.
Невыполнение такого требования препятствует продвижению продукта на международные рынки и негативно влияет на репутацию производителя самолёта.
При этом в действующем российском законодательстве установлен запрет на включение иностранных граждан в состав экипажа экспериментального воздушного судна.
«Законопроектом предлагается устранить установленный запрет и определить случаи, при которых допускается включение иностранных граждан в состав экипажа экспериментального воздушного судна», — говорится в уведомлении.
Речь идёт о таких случаях, как подготовка иностранца для получения им допуска к работе в качестве члена экипажа экспериментального воздушного судна при условии, что другие члены экипажа являются россиянами.
Также предлагается разрешить включать иностранцев в экипаж для выполнения демонстрационного полёта и сертификационных испытаний экспериментального воздушного судна.