Иностранцам могут разрешить участвовать в испытаниях новых российских самолётов

Минпромторг разработал проект федерального закона, предлагающий разрешить включать иностранцев в состав экипажа экспериментального воздушного судна. Это, в частности, может поспособствовать продвижению МС-21 на мировые рынки. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы инициативы указывают, что законопроект разработан в целях совершенствования воздушного законодательства РФ , повышения конкурентоспособности отечественных авиастроительных предприятий при поставке российских самолётов на внешние рынки.

«Принятие законопроекта создаст благоприятные предпосылки для успешной деятельности российских авиастроительных организаций на мировом рынке», — говорится в уведомлении о начале разработки документа.

Отмечается, что при реализации российскими авиапроизводителями совместных с иностранными предприятиями проектов по созданию воздушных судов требуется включать иностранных лётчиков-испытателей в состав экипажа экспериментального самолёта.

Кроме того, для поставки зарубежным заказчикам гражданских самолётов, создаваемых российскими разработчиками, требуется их сертификация по европейским (EASA) и американским (FAA) нормам с нахождением на борту экспериментального воздушного судна представителей иностранного сертифицирующего органа.

Авторы документа отмечают, что в 2018-2019 годах планируется провести сертификационные работы по самолёту МС-21, в том числе по европейским нормам EASA.

«Продвижению продукта на международные рынки во многом способствует демонстрация технических возможностей воздушного судна непосредственно в полёте с участием представителей иностранного заказчика или потенциального покупателя», — указывается в уведомлении.

В Минпромторге подчёркивают, что выполнение демонстрационного полёта с представителями иностранного заказчика является общемировой практикой и неотъемлемой частью процесса технической приёмки такого судна. Как правило, требование об участии в демонстрационном полёте устанавливается в договорах поставки самолёта.

Невыполнение такого требования препятствует продвижению продукта на международные рынки и негативно влияет на репутацию производителя самолёта.

При этом в действующем российском законодательстве установлен запрет на включение иностранных граждан в состав экипажа экспериментального воздушного судна.

«Законопроектом предлагается устранить установленный запрет и определить случаи, при которых допускается включение иностранных граждан в состав экипажа экспериментального воздушного судна», — говорится в уведомлении.

Речь идёт о таких случаях, как подготовка иностранца для получения им допуска к работе в качестве члена экипажа экспериментального воздушного судна при условии, что другие члены экипажа являются россиянами.

Также предлагается разрешить включать иностранцев в экипаж для выполнения демонстрационного полёта и сертификационных испытаний экспериментального воздушного судна.