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Военный комиссар РТ рассказал, куда пойдут служить татарстанские призывники
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Военный комиссар РТ рассказал, куда пойдут служить татарстанские призывники 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
45 процентов призывников из Татарстана в весенний призыв отправятся служить в сухопутные войска, заявил в ходе пресс-конференции военный комиссар РТ Сергей Погодин. В общей сложности, призвать должны 3,2 тысячи татарстанцев, а пройти комиссию должны будут порядка 18 тысяч человек. Добавим, призывная кампания началась 1 апреля. Вторым по популярности местом службы станет Военно-морской флот, здесь будут служить 13 процентов татарстанских призывников. 10 процентов отправят в Ракетные войска. Кроме того, Погодин добавил, что Татарстан в этот призыв продолжит направлять новобранцев в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
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